Как правильно стирать шерстяные вещи в машинке и вручную

Как правильно стирать вещи из шерсти в стиральной машинке и вручную

Одежда, которая делает из натурального материала очень капризна в использовании и может быстро повреждаться при воздействии на высоких температур или механических нагрузок. Поэтому шерстяные вещи требуют тщательного ухода, а перед стиркой следует подготовить.

Сначала следует внимательно рассмотреть бирки на вещах. Условные обозначения укажут, как правильно постирать конкретное изделие. На двух похожих шерстяных вещах бирки могут быть разными. Рекомендованная температура стирки зависит от процента синтетики в ткани – чем больше натуральных волокон, тем ниже будет рекомендована температура стирки.

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Перед стиркой выверните одежду наизнанку и застегните все крючки и молнии, чтобы избежать зацепок. Пуговицы, напротив, нужно расстегнуть, чтобы их петли не растянулись.

Стирать шерстяные вещи вручную нужно в большом количестве воды. Оптимальной будет температура 30°C. Не сыпьте стиральный порошок на изделие, лучше взбейте средство для стирки до состояния пены руками и только тогда добавьте его к замоченным вещам. Вещи из шерсти следует выкручивать или слишком сильно тереть.

Для стирки шерстяных вещей в машинке воспользуйтесь специальным режимом, который есть в большинстве моделей стиральных машин. Подойдет режим "деликатной стирки" или "стирки шерстяных вещей". Перед запуском цикла убедитесь, что система автоматического отжима отключена.

Для стирки шерстяных изделий лучше использовать жидкие средства, которые работают при низкой температуре и деликатно устраняют загрязнения. Также можно воспользоваться альтернативным способом – стружкой мыла. Для этого нужно натереть брусок на большой терке и слегка вспенить руками стружку перед стиркой.

Для особых нежных изделий, таких как одежда из ангоры – используйте шампунь для волос. А для того чтобы вещи были приятными на ощупь, используйте кондиционеры.

Также можно растворить 1 ст.л. л глицерин в 5 литрах воды и осторожно прополоскать вещи в этой жидкости. Чтобы вещи не полиняли во время стирки, добавьте в воду несколько столовых ложек уксуса.

Если светлые вещи со временем пожелтели, приготовьте натуральный отбеливатель. Для этого добавьте 1 ст. л перекиси водорода в литр воды и положите в раствор пожелтевшую вещь на 1 час. После этого тщательно прополощите и аккуратно высушите одежду.

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Как правильно стирать вещи из шерсти:

Не стирайте их слишком часто. Даже деликатная стирка изнашивает материал, его лучше освежить, почистив щеткой;

Не давайте вещам из шерсти долго находиться в воде, ведь при длительном замачивании вещь сильно растянется или, наоборот, сядет. Стирка таких вещей должна длиться не дольше 45 минут;

Не допускайте перепадов температуры во время стирки, чтобы одежда не села. Стирайте такие вещи при низкой температуре;

Стирайте вещи из шерсти отдельно от других, чтобы избежать лишнего трения;

Белые вещи стирайте отдельно от цветных, ведь если в волокна белой шерсти попадут темные ворсинки, удалить их будет очень сложно.

Как правильно сушить вещи из шерсти:

Не выкручивайте шерстяные принадлежности и не используйте автоматический отжим в стиральной машине. Так одежда растянется и потеряет форму. Отжимать такие вещи следует очень легко и осторожно;

Излишнюю влагу из изделий можно убрать махровым полотенцем и оставив их сохнуть в расправленном виде на ровной поверхности;

Не сушите шерстяные изделия на вешалках или батареях, чтобы они не потеряли форму и цвет.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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