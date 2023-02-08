Як правильно прати шерстяні речі в машинці та вручну

Одяг, який роблять з натурального матеріалу дуже примхливий у використанні та може швидко пошкоджуватися при впливі на високих температур або механічних навантажень. Тому вовняні речі вимагають ретельного догляду, а перед пранням їх слід підготувати.

Спершу слід уважно роздивитись бирки на речах. Умовні позначення вкажуть як правильно випрати конкретний виріб. На двох схожих вовняних речах бирки можуть бути різними. Рекомендована температура прання залежать від відсотка синтетики в тканині – чим більше натуральних волокон, тим нижчою буде рекомендована температура прання.

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Перед пранням, виверніть одяг навиворіт та застебніть всі гачки і блискавки, щоб уникнути зачіпок. Ґудзики, навпаки, треба розстібнути, щоб їхні петлі не розтягнулися.

Прати вовняні речі вручну треба у великій кількості води. Оптимальною буде температура 30°C. Не сипте пральний порошок на виріб, краще збийте засіб для прання до стану піни руками і лише тоді додайте його до замочених речей. Речі з вовни слід викручувати або надто сильно терти.

Для прання вовняних речей у машинці скористайтеся спеціальним режимом, який є у більшості моделей пральних машин. Підійде режим "делікатного прання" або "прання вовняних речей". Переконайтеся, що система автоматичного віджиму вимкнена, перед тим, як запускати цикл.

Для прання вовняних виробів найкраще використовувати рідкі засоби, які працюють за низької температури й делікатно усувають забруднення. Також можна скористатись альтернативним способом – стружкою мила. Для цього треба натерти брусок на великій тертці та злегка спінити руками стружку перед початком прання.

Для особливих ніжних виробів, таких як одяг з ангори – використовуйте шампунь для волосся. А для того, щоб речі були приємними на дотик, використовуйте кондиціонери.

Також можна розчинити 1 ст. л гліцерину у 5 літрах води та обережно прополоскати речі в цій рідині. Щоб речі не полиняли під час прання, додайте у воду кілька столових ложок оцту.

Якщо світлі речі з часом пожовкли, приготуйте натуральний відбілювач. Для цього додайте 1 ст. л перекису водню у літр води та покладіть у розчин пожовклу річ на 1 годину. Після цього ретельно прополощіть й акуратно висушіть одяг.

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Як правильно прати речі з вовни:

Не періть їх занадто часто. Навіть делікатне прання зношує матеріал, його краще освіжити, почистивши щіткою;

Не давайте речам з вовни довго перебувати у воді, адже під час тривалого замочування річ сильно розтягнеться або, навпаки, сяде. Прання таких речей має тривати не довше 45 хвилин;

Не допускайте перепадів температури під час прання, щоб одяг не сів. Періть такі речі за низької температури;

Періть речі з вовни окремо від інших, щоб уникнути зайвого тертя;

Білі речі періть окремо від кольорових, адже якщо у волокна білої вовни потраплять темні ворсинки, видалити їх буде дуже складно.

Як правильно сушити речі з вовни:

Не викручуйте вовняні речі та не використовуйте для цього автоматичний віджим у пральній машині. Так одяг розтягнеться і втратить форму. Віджимати такі речі слід дуже легко та обережно;

Зайву вологу з виробів можна прибрати махровим рушником, та залишивши їх сохнути в розправленому вигляді на рівній поверхні;

Не сушіть шерстяні вироби на вішалках чи батареях, щоб вони не втратили форму та колір.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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