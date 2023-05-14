Как правильно выбрать джинсы, чтобы подошли именно под вашу фигуру и выглядели идеально

Едва ли не у каждого в гардеробе есть джинсы – с разным кроем, цветом и фасоном. Кроме того, они удобны, к тому же и стильны. Наверное, это один из элементов одежды, который всегда будет модным.

Джинсовые брюки можно сочетать с разными предметами гардероба, такими как футболки, рубашки, свитера, куртки и другие. Их можно стилизовать под любой образ и на любую встречу.

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Стилистка Алена Мясоед в своем Instagram дала советы, как правильно выбирать джинсы, чтобы выглядеть на все 100 %. Модная советчица говорит, что всегда нужно выбирать джинсы именно своего размера, чтобы они сели как следует. Правда, можно взять штаны и на размер больше.

Что касается ткани, Мясоед считает, что она должна быть "современной" и плотной.

В этом сезоне, говорит стилистка, стоит присмотреться к джинсам с дырками в зоне колен (это для широких моделей), к джинсам mom.

Если у вас есть джинсы палаццо, то они должны быть с высокой посадкой и с обжатой зоной бедер. К таким штанам подойдет свободный верх – объемные рубашки или футболки. Такие же рубашки следует выбирать и к прямым обтягивающим джинсам.

Если в вашем гардеробе есть "Ultra трендовые широкие джинсы со спущенной талией", то, по мнению стилистки, они подойдут девушкам с узкими бедрами. Еще одно условие – "зона пресса" должна быть открытой.

Мясоед не рекомендует одевать джинсы с пониженной линией талии, если закрыта зона живота. "Очень укорачиваются ноги и визуально расширяется зона талии", — добавила она.

Ранее стилисты рассказали, о каких джинсах стоит забыть в этом сезоне, чтобы не испортить модный образ.

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