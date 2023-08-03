Как приготовить алкогольный коктейль "Бейлис" только из пяти продуктов в домашних условиях: простой рецепт

Золотистая стружка сливочного ликера "Бейлис" обычно занимает свое честное место на полках магазинов с алкогольными напитками, привлекая любителей нежного и неповторимого вкуса. Но что если мы раскроем секрет, как приготовить этот аппетитный напиток дома?

Благодаря советам украинской кулинарной экспертки из Instagram – tsukatnata, мы сможем насладиться этим замечательным ликером, не выходя из своей кухни.

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Приготовление "Бейлиса" в домашних условиях – простая и увлекательная задача, которая не займет много времени. Для этого нам понадобится несколько ингредиентов, которые, вероятно, уже есть в вашей кухне:

220 г сгущенки – это основа для кремовой текстуры и сладкого вкуса "Бейлиса"; 1 чайная ложка растворимого кофе – придаст бодрость и аромат, характерный для ирландского ликера; 120 г сливок с жирностью 33% – обеспечит нашему напитку неповторимый кремовый вкус; 0,5 чайной ложки ванильного сахара – для нежного и сладкого послевкусия; 200 г водки – вот она, таинственный и ароматный ирландский спирт.

Смешиваем все эти волшебные ингредиенты в единый ансамбль и оставляем наш ликер на два дня в холодильнике. Именно в это время он приобретет свою неповторимую мягкость, аромат и сбалансированную сладость.

Уже через два дня наш домашний "Бейлис" готов к потреблению. Подавайте его охлажденным и сделайте время, чтобы насладиться всеми нотками его вкуса. Этот алкогольный напиток способен подчеркнуть любой момент жизни, а его приготовление дополнительно поднимет ваше настроение.

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