Як приготувати алкогольний коктейль "Бейліс" лише з п'яти продуктів в домашніх умовах: простий рецепт

Золотава стружка вершкового лікеру "Бейліс" зазвичай займає своє чесне місце на полицях магазинів з алкогольними напоями, приваблюючи шанувальників ніжного та неповторного смаку. Але що, якщо ми розкриємо секрет, як приготувати цей апетитний напій вдома?

Завдяки порадам української кулінарної експертки з Instagram – tsukatnata, ми зможемо насолодитись цим чудовим лікером не виходячи зі своєї кухні.

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Приготування "Бейлісу" у домашніх умовах – просте та захоплююче завдання, яке не забере багато часу. Для цього нам знадобиться кілька інгредієнтів, які, мабуть, вже є у вашій кухні:

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220 г згущеного молока – це основа для кремової текстури та солодкого смаку "Бейлісу"; 1 чайна ложка розчинної кави – додасть бадьорості та аромату, характерного для ірландського лікеру; 120 г вершків із жирністю 33% – забезпечить нашому напою неповторний кремовий смак; 0,5 чайної ложки ванільного цукру – для ніжного і солодкого післясмаку; 200 г горілки – ось воно, таємничий і ароматний ірландський спирт.

Змішуємо всі ці чарівні інгредієнти у єдиний ансамбль та залишаємо наш лікер на два дні в холодильнику. Саме в цей час він набуде своєї неповторної м'якості, аромату та збалансованої солодкості.

Вже після двох днів наш домашній "Бейліс" готовий до споживання. Подавайте його охолодженим та зробіть собі час, щоб насолодитись усіма нотками його смаку. Цей алкогольний напій здатний підкреслити будь-який момент життя, а його приготування додатково підніме ваш настрій.

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