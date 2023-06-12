Как приготовить ароматное варенье из цветов липы: простой рецепт

В июне наступит сезон цветения липы, из чьих цветков можно приготовить ароматное и полезное липовое варенье, похожее на мед по вкусу. Это варенье обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами, способствует укреплению иммунитета и полезно для женщин.

Если вы хотите приготовить липовое варенье, вам понадобятся свежие цветы липы, которые лучше собирать подальше от дорог. Рекомендуется готовить блюдо в день сбора цветков, чтобы они еще обладали свежим ароматом.

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Ингредиенты:

Цветки липы – 500 г;

Сахар – 500 г;

Лимонная кислота – 3 г;

Вода – 200 мл.

Промойте цветки липы под проточной водой и положите на дуршлаг, чтобы стекла вода. Дайте им подсохнуть на солнце, раскладывая цветки на чистом полотенце в один слой. Пока цветки сохнут, можно приготовить сироп. В эмалированном сосуде слить воду и добавить сахар. Довести сироп до кипения и варить его на среднем огне в течение 5 минут.

Затем в другой кастрюле расположите цветки липы и залейте их кипящим сиропом. Покройте кастрюлю плоской тарелкой или крышкой меньшего размера, чем кастрюля, и поставьте сверху груз. Оставьте это на 15 минут.

После 15 минут поставьте кастрюлю с цветками липы и сиропом на небольшой огонь и варите в течение 35 минут регулярно помешивая. Добавьте лимонную кислоту за несколько минут до готовности.

Распределите варенье по стерилизованным банкам и оставьте их остывать при комнатной температуре в течение 3 суток. После этого ваша заготовка будет готова к хранению. Просто сложите банки с вареньем в холодное, черное место.

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Помимо традиционного варианта липового варенья также можно приготовить вариант с желатином.

Ингредиенты:

Вода – 250 мл;

Цветки липы – 150 г;

Сахар – 200 г;

Желатин – 20 г.

Промойте цветки липы и залейте их 250 мл воды. Доведите до кипения и варите в течение 3 минут. Снимите с огня, накройте кастрюлю крышкой и оставьте до полного охлаждения. Затем процедите полученный настой, добавьте сахар и желатин. Согрейте смесь до полного растворения желатина, но не доводите до кипения. Разлейте полученный раствор по стерилизованным банкам и закройте крышками. Сначала у него будет жидкая консистенция, но со временем загустеет.

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