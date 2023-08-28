Как приготовить действенное средство от тли с пищевой содой

Тля – это мелкое насекомое, которое питается соком растений. Она наносит вред растениям, высасывая их сок, что может привести к их увяданию, пожелтению и гибели.

Тля также выделяет падь, которая является сладкой жидкостью, привлекающей мух и других насекомых. Тли размножаются очень быстро, и одна самка может дать жизнь сотням личинок за сезон. Личинки тли похожи на взрослых особей, но не имеют крыльев.

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Эти вредители также могут являться переносчиками заболеваний растений. Поэтому важно контролировать популяцию тли на растениях, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

Предлагаем узнать, как быстро избавиться от тли с помощью пищевой соды.

Попробуйте создать такой раствор: в двух стаканах теплой воды растворите пол чайной ложки соды, полстакана масла и добавьте 5 капель средства для мытья посуды. Смешайте все и перелейте в пульверизатор.

Распылите это средство на тлю, обработайте листья и стебли растения, на котором были вредители.

Листовые овощи можно посыпать смесью равных частей пищевой соды и муки – это средство также позволит избавиться от вредителей.

Напомним, что многие люди используют спреи или жидкости, чтобы избавиться от комаров, но эти средства содержат химические вещества, которые могут оказать негативное влияние на здоровье и дыхание. Но есть другие способы, которые помогут вам избавиться от комаров в домашних условиях.

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