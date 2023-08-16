Как приготовить джем, конфитюр и пюре из абрикосов на зиму: рецепты с сахаром и без

Что приготовить из абрикосов на зиму

Если вы хотите наслаждаться вкусом лета в холодное время года, то сохранение абрикосов на зиму – именно то, что вам нужно.

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Мы подобрали для вас несколько интересных вариантов по рецептам сайта Слободской край с точной рецептурой и подробным исполнением, которые позволят сохранить всю сочность и аромат этого замечательного фрукта.

Абрикосовый джем с медом и ванилью

Ингредиенты:

1 кг свежих абрикосов

500 г сахара

2–3 ст. л. меда

1 ванильная палочка

Приготовление:

Абрикосы тщательно промойте, удалите косточки и нашинкуйте на небольшие кусочки.

В большой кастрюле соедините абрикосы и сахар и оставьте на несколько часов или даже на ночь, чтобы абрикосы выделили сок и сахар полностью растворился.

Разогрейте массу на среднем огне до кипения, затем убавьте огонь и готовьте в течение 30–40 минут, часто помешивая.

Добавьте к массе мед и ваниль, хорошо перемешайте.

После готовности джема проверьте его, налив немного на холодную тарелку. Если джем застывает и не растекается, он готов.

Сняв с огня, дайте джему немного остыть.

Переложите абрикосовый джем в подготовленные стерилизованные стеклянные банки и герметично закройте их крышками. Храните в прохладном и черном месте.

Абрикосовый конфитюр с цитрусовыми

Ингредиенты:

1 кг свежих абрикосов

500 г сахара

1 апельсин

1 лимон

Приготовление:

Абрикосы хорошо помойте, обсушите и нарежьте кубики. Апельсин и лимон также нарежьте на тонкие кружочки.

В большой кастрюле соедините абрикосы, сахар, апельсин и лимон. Оставьте на несколько часов или даже на ночь, чтобы абрикосы выделили сок и растворился сахар.

Разогрейте массу до кипения на среднем огне, убавьте огонь и готовьте в течение 30–40 минут, часто помешивая.

После готовности конфитюра снимите кастрюлю с огня и дайте ему немного остыть.

Переложите абрикосовый конфитюр с цитрусовыми в стерилизованные банки и герметично закройте или закатайте крышками.

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Абрикосовое пюре без сахара

Ингредиенты:

1 кг свежих абрикосов

Приготовление:

Абрикосы тщательно помойте, обсушите и разрежьте пополам, удалите косточки.

Подготовленные абрикосы измельчите в блендере до получения однородной массы.

Разложите полученное пюре в стерилизованные банки, оставив небольшое свободное пространство вверх.

Закройте банки крышками и поставьте их в большую кастрюлю с водой.

Стерилизуйте заготовку в течение 10 минут после закипания воды.

После стерилизации извлеките банки из воды, закрыть и остыть перед хранением в прохладном темном месте.

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