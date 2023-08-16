Як приготувати джем, конфітюр та пюре з абрикосів на зиму: рецепти з цукром та без
Якщо ви хочете насолоджуватися смаком літа в холодну пору року, то збереження абрикосів на зиму – це саме те, що вам потрібно.
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Ми підібрали для вас кілька цікавих варіантів за рецептами сайту Слобідьский край з точною рецептурою та докладним виконанням, які дозволять зберегти всю соковитість і аромат цього чудового фрукта.
Абрикосовий джем з медом та ваніллю
Інгредієнти:
- 1 кг свіжих абрикосів
- 500 г цукру
- 2–3 ст. л. меду
- 1 ванільна паличка
Приготування:
- Абрикоси ретельно промийте, видаліть кісточки і наріжте на невеликі шматочки.
- У великій каструлі з'єднайте абрикоси та цукор, і залиште на декілька годин або навіть на ніч, щоб абрикоси виділили сік і цукор повністю розчинився.
- Розігрійте масу на середньому вогні до кипіння, потім зменшіть вогонь і готуйте протягом 30–40 хвилин, часто помішуючи.
- Додайте до маси ваніль та мед, добре перемішайте.
- Після готовності джему перевірте його, наливши трошки на холодну тарілку. Якщо джем застигає і не розтікається, він готовий.
- Знявши з вогню, дайте джему трошки остигнути.
- Перекладіть абрикосовий джем у підготовлені стерилізовані скляні банки і герметично закрийте їх кришками. Зберігайте у прохолодному і темному місці.
Абрикосовий конфітюр з цитрусовими
Інгредієнти:
- 1 кг свіжих абрикосів
- 500 г цукру
- 1 апельсин
- 1 лимон
Приготування:
- Абрикоси добре помийте, обсушіть та наріжте на кубики. Апельсин і лимон також наріжте на тонкі кружечки.
- У великій каструлі з'єднайте абрикоси, цукор, апельсин і лимон. Залиште на декілька годин або навіть на ніч, щоб абрикоси виділили сік і цукор розчинився.
- Розігрійте масу до кипіння на середньому вогні, зменшіть вогонь та готуйте протягом 30–40 хвилин, часто помішуючи.
- Після готовності конфітюру зніміть каструлю з вогню та дайте йому трошки остигнути.
- Переложіть абрикосовий конфітюр з цитрусовими у стерилізовані банки і герметично закрийте або закатайте кришками.
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Абрикосове пюре без цукру
Інгредієнти:
- 1 кг свіжих абрикосів
Приготування:
- Абрикоси ретельно помийте, обсушіть і розріжте навпіл, видаліть кісточки.
- Підготовані абрикоси перемеліть у блендері до отримання однорідної маси.
- Розкладіть отримане пюре у стерилізовані банки, залишивши невеликий вільний простір до верху.
- Закрийте банки кришками та поставте їх у велику каструлю з водою.
- Заготовку стерилізуйте протягом 10 хвилин після закипання води.
- Після стерилізації вийміть банки з води, закрити і охолонути перед зберіганням у прохолодному темному місці.
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