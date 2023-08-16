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Як приготувати джем, конфітюр та пюре з абрикосів на зиму: рецепти з цукром та без

Ігор Романько

Що приготувати з абрикосів на зиму

Якщо ви хочете насолоджуватися смаком літа в холодну пору року, то збереження абрикосів на зиму – це саме те, що вам потрібно.

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Ми підібрали для вас кілька цікавих варіантів за рецептами сайту Слобідьский край з точною рецептурою та докладним виконанням, які дозволять зберегти всю соковитість і аромат цього чудового фрукта.

Абрикосовий джем з медом та ваніллю

Інгредієнти:

  • 1 кг свіжих абрикосів
  • 500 г цукру
  • 2–3 ст. л. меду
  • 1 ванільна паличка

Приготування:

  • Абрикоси ретельно промийте, видаліть кісточки і наріжте на невеликі шматочки.
  • У великій каструлі з'єднайте абрикоси та цукор, і залиште на декілька годин або навіть на ніч, щоб абрикоси виділили сік і цукор повністю розчинився.
  • Розігрійте масу на середньому вогні до кипіння, потім зменшіть вогонь і готуйте протягом 30–40 хвилин, часто помішуючи.
  • Додайте до маси ваніль та мед, добре перемішайте.
  • Після готовності джему перевірте його, наливши трошки на холодну тарілку. Якщо джем застигає і не розтікається, він готовий.
  • Знявши з вогню, дайте джему трошки остигнути.
  • Перекладіть абрикосовий джем у підготовлені стерилізовані скляні банки і герметично закрийте їх кришками. Зберігайте у прохолодному і темному місці.

Абрикосовий конфітюр з цитрусовими

Інгредієнти:

  • 1 кг свіжих абрикосів
  • 500 г цукру
  • 1 апельсин
  • 1 лимон

Приготування:

  • Абрикоси добре помийте, обсушіть та наріжте на кубики. Апельсин і лимон також наріжте на тонкі кружечки.
  • У великій каструлі з'єднайте абрикоси, цукор, апельсин і лимон. Залиште на декілька годин або навіть на ніч, щоб абрикоси виділили сік і цукор розчинився.
  • Розігрійте масу до кипіння на середньому вогні, зменшіть вогонь та готуйте протягом 30–40 хвилин, часто помішуючи.
  • Після готовності конфітюру зніміть каструлю з вогню та дайте йому трошки остигнути.
  • Переложіть абрикосовий конфітюр з цитрусовими у стерилізовані банки і герметично закрийте або закатайте кришками.

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Абрикосове пюре без цукру

Інгредієнти:

  • 1 кг свіжих абрикосів

Приготування:

  • Абрикоси ретельно помийте, обсушіть і розріжте навпіл, видаліть кісточки.
  • Підготовані абрикоси перемеліть у блендері до отримання однорідної маси.
  • Розкладіть отримане пюре у стерилізовані банки, залишивши невеликий вільний простір до верху.
  • Закрийте банки кришками та поставте їх у велику каструлю з водою.
  • Заготовку стерилізуйте протягом 10 хвилин після закипання води.
  • Після стерилізації вийміть банки з води, закрити і охолонути перед зберіганням у прохолодному темному місці.

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