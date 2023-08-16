Как приготовить джем, конфитюр и пюре из абрикосов на зиму: рецепты с сахаром и без
Если вы хотите наслаждаться вкусом лета в холодное время года, то сохранение абрикосов на зиму – именно то, что вам нужно.
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Мы подобрали для вас несколько интересных вариантов по рецептам сайта Слободской край с точной рецептурой и подробным исполнением, которые позволят сохранить всю сочность и аромат этого замечательного фрукта.
Абрикосовый джем с медом и ванилью
Ингредиенты:
- 1 кг свежих абрикосов
- 500 г сахара
- 2–3 ст. л. меда
- 1 ванильная палочка
Приготовление:
- Абрикосы тщательно промойте, удалите косточки и нашинкуйте на небольшие кусочки.
- В большой кастрюле соедините абрикосы и сахар и оставьте на несколько часов или даже на ночь, чтобы абрикосы выделили сок и сахар полностью растворился.
- Разогрейте массу на среднем огне до кипения, затем убавьте огонь и готовьте в течение 30–40 минут, часто помешивая.
- Добавьте к массе мед и ваниль, хорошо перемешайте.
- После готовности джема проверьте его, налив немного на холодную тарелку. Если джем застывает и не растекается, он готов.
- Сняв с огня, дайте джему немного остыть.
- Переложите абрикосовый джем в подготовленные стерилизованные стеклянные банки и герметично закройте их крышками. Храните в прохладном и черном месте.
Абрикосовый конфитюр с цитрусовыми
Ингредиенты:
- 1 кг свежих абрикосов
- 500 г сахара
- 1 апельсин
- 1 лимон
Приготовление:
- Абрикосы хорошо помойте, обсушите и нарежьте кубики. Апельсин и лимон также нарежьте на тонкие кружочки.
- В большой кастрюле соедините абрикосы, сахар, апельсин и лимон. Оставьте на несколько часов или даже на ночь, чтобы абрикосы выделили сок и растворился сахар.
- Разогрейте массу до кипения на среднем огне, убавьте огонь и готовьте в течение 30–40 минут, часто помешивая.
- После готовности конфитюра снимите кастрюлю с огня и дайте ему немного остыть.
- Переложите абрикосовый конфитюр с цитрусовыми в стерилизованные банки и герметично закройте или закатайте крышками.
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Абрикосовое пюре без сахара
Ингредиенты:
- 1 кг свежих абрикосов
Приготовление:
- Абрикосы тщательно помойте, обсушите и разрежьте пополам, удалите косточки.
- Подготовленные абрикосы измельчите в блендере до получения однородной массы.
- Разложите полученное пюре в стерилизованные банки, оставив небольшое свободное пространство вверх.
- Закройте банки крышками и поставьте их в большую кастрюлю с водой.
- Стерилизуйте заготовку в течение 10 минут после закипания воды.
- После стерилизации извлеките банки из воды, закрыть и остыть перед хранением в прохладном темном месте.
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