Как приготовить Fanta дома за 10 минут: разницы с магазинной не почувствуете

На дому можно приготовить популярный напиток Фанта. Он удастся таким же вкусным, как и магазинный.

Огромным плюсом домашнего напитка является то, что вы будете точно знать состав. Домашняя Фанта будет вкусной, апельсиновой, прекрасно утолит дело, насытит организм витамином С и не навредит здоровью.

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Как приготовить Фанту дома

Ингредиенты:

минеральная вода – 1 л;

лимон – 1/2 шт.;

апельсин – 1 шт.;

сахар – 1 ст. (сахар можно заменить медом);

ванилин.

Как приготовить домашнюю фанту:

1. В первую очередь выбирайте спелые и не испорченные фрукты. Вымойте их, высушите, почистите и разрежьте.

2. Удалите косточки из фруктов, не попасть в напиток.

3. Далее из фруктов нужно выдавить сок. Можете воспользоваться соковыжималкой или сделать это собственноручно.

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4. Добавьте в напиток ложку сахара, ванилин и кропотливо все смешайте. Добавьте в смесь газировку минеральную воду.

5. Хорошо все взболтайте.

6. Готово! Вы получили полезный и вкусный напиток.

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