Як приготувати Fanta вдома за 10 хвилин: різниці з магазинною не відчуєте

Вдома можна приготувати популярний напій Фанта. Він вдасться таким же ж смачним, як і магазинний.

Величезним плюсом домашнього напою є те, що ви точно знатимете склад. Домашня Фанта буде смачною, апельсиновою, чудово вгамує справу, наситить організм вітаміном С та не нашкодить здоров'ю.

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Як приготувати Фанту вдома

Інгредієнти:

мінеральна вода – 1 л;

лимон – 1/2 шт.;

апельсин – 1 шт.;

цукор – 1 ст. (цукор можна замінити медом);

ванілін.

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Як приготувати домашню Фанту:

1. Насамперед обирайте стиглі та не зіпсовані фрукти. Вимийте їх, висушіть, почистьте та розріжте.

2. Видаліть кісточки з фруктів, що не потрапити в напій.

3. Далі з фруктів треба видавити сік. Можете скористатися соковитискачем або зробити це власноруч.

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4. Додайте в напій ложку цукру, ванілін і ретельно все змішайте. Додайте в суміш газовану мінеральну воду.

5. Добре все збовтайте.

6. Готово! Ви отримали корисний та смачний напій.

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