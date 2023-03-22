Як приготувати Fanta вдома за 10 хвилин: різниці з магазинною не відчуєте
Вдома можна приготувати популярний напій Фанта. Він вдасться таким же ж смачним, як і магазинний.
Величезним плюсом домашнього напою є те, що ви точно знатимете склад. Домашня Фанта буде смачною, апельсиновою, чудово вгамує справу, наситить організм вітаміном С та не нашкодить здоров'ю.
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Як приготувати Фанту вдома
Інгредієнти:
- мінеральна вода – 1 л;
- лимон – 1/2 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- цукор – 1 ст. (цукор можна замінити медом);
- ванілін.
Як приготувати домашню Фанту:
1. Насамперед обирайте стиглі та не зіпсовані фрукти. Вимийте їх, висушіть, почистьте та розріжте.
2. Видаліть кісточки з фруктів, що не потрапити в напій.
3. Далі з фруктів треба видавити сік. Можете скористатися соковитискачем або зробити це власноруч.
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4. Додайте в напій ложку цукру, ванілін і ретельно все змішайте. Додайте в суміш газовану мінеральну воду.
5. Добре все збовтайте.
6. Готово! Ви отримали корисний та смачний напій.
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