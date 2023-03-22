Как приготовить Fanta дома за 10 минут: разницы с магазинной не почувствуете
На дому можно приготовить популярный напиток Фанта. Он удастся таким же вкусным, как и магазинный.
Огромным плюсом домашнего напитка является то, что вы будете точно знать состав. Домашняя Фанта будет вкусной, апельсиновой, прекрасно утолит дело, насытит организм витамином С и не навредит здоровью.
Читайте также: Бодрит не хуже кофе: как правильно приготовить чай пуэр
Как приготовить Фанту дома
Ингредиенты:
- минеральная вода – 1 л;
- лимон – 1/2 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- сахар – 1 ст. (сахар можно заменить медом);
- ванилин.
Как приготовить домашнюю фанту:
1. В первую очередь выбирайте спелые и не испорченные фрукты. Вымойте их, высушите, почистите и разрежьте.
2. Удалите косточки из фруктов, не попасть в напиток.
3. Далее из фруктов нужно выдавить сок. Можете воспользоваться соковыжималкой или сделать это собственноручно.
Читайте также: Почему нельзя выдавливать содержимое чайного пакетика в кружку и долго заваривать чай
4. Добавьте в напиток ложку сахара, ванилин и кропотливо все смешайте. Добавьте в смесь газировку минеральную воду.
5. Хорошо все взболтайте.
6. Готово! Вы получили полезный и вкусный напиток.
Раньше мы писали о том, что нельзя делать, чтобы чай с лимоном не потерял свои полезные свойства, а также о том, какие 3 специи добавляют чай, чтобы сделать его более полезным для здоровья.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!