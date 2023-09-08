Как приготовить итальянскую пасту с персиком и сыром горгонзола

Рецепт итальянской пасты с персиком беконом и горгонзолой

Лето всегда способствует экспериментам в кулинарии, и вот блюдо, которое удивит ваши вкусовые рецепторы. Попытайтесь приготовить что-то оригинальное из спелых фруктов.

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Паста с горгонзолой, персиками и беконом – настоящая вкусовая эксплозия, и мы предлагаем вам увлекательный рецепт для ее приготовления с сайта Meta.

Ингредиенты:

Лингвини (длинные макароны) – 300-400 г. Оливковое масло первого отжима – 1 столовая ложка. Бекон – 150-200 г. Лук шалот – 2 шт. Персик – 1 шт. Сыр горгонзола – 70 г. Свежий чабрец – 2 столовые ложки.

Приготовление:

Сначала нарежьте бекон тонкими полосками, лук – полукольцами, а персик – на небольшие кусочки. Также не забудьте приготовить сыр горгонзола. Большое количество подсоленной воды доведите до кипения и варите в ней лингвине до готовности. После этого следует тщательно слить воду и перемешать макароны с оливковым маслом. Обжарьте бекон до получения хрустящей корочки, затем добавьте лук и кусочки персика. Жарьте это до готовности. Теперь объедините все ингредиенты в сковороде: лингвине, беконе, луке и персике. Не забудьте добавить сыр горгонзола, который растает и придаст блюду непревзойденный вкус. Все это украсьте свежим тимьяном.

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