Як приготувати італійську пасту з персиком та сиром горгонзола
Літо завжди сприяє експериментам у кулінарії, і ось страва, яка точно здивує ваші смакові рецептори. Спробуйте приготувати щось оригінальне зі стиглих фруктів.
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Паста з горгонзолою, персиками і беконом – справжня смакова експлозія, і ми пропонуємо вам захопливий рецепт для її приготування з сайту Meta.
Інгредієнти:
- Лінгвіні (довгі макарони) - 300-400 г.
- Оливкова олія першого віджиму - 1 столова ложка.
- Бекон - 150-200 г.
- Цибуля шалот - 2 шт.
- Персик - 1 шт.
- Сир горгонзола - 70 г.
- Свіжий чебрець - 2 столові ложки.
Приготування:
- Спочатку наріжте бекон тонкими смужками, цибулю – напівкільцями, а персик – на невеличкі шматочки. Також не забудьте підготувати сир горгонзола.
- Велику кількість підсоленої води доведіть до кипіння і варіть в ній лінгвіні до готовності. Після чого слід ретельно злити воду і перемішати макарони з оливковою олією.
- Обсмажте бекон до отримання хрусткої скоринки, а потім додайте цибулю та шматочки персика. Смажте це все до готовності.
- Тепер об'єднайте всі інгредієнти в сковороді: лінгвіні, бекон, цибулю та персик. Не забудьте додати сир горгонзола, який розтане та додасть страві неперевершений смак. Все це прикрасьте свіжим чебрецем.
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