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Как приготовить итальянскую пасту с персиком и сыром горгонзола

Игорь Романько

Рецепт итальянской пасты с персиком беконом и горгонзолой

Лето всегда способствует экспериментам в кулинарии, и вот блюдо, которое удивит ваши вкусовые рецепторы. Попытайтесь приготовить что-то оригинальное из спелых фруктов.

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Паста с горгонзолой, персиками и беконом – настоящая вкусовая эксплозия, и мы предлагаем вам увлекательный рецепт для ее приготовления с сайта Meta.

Ингредиенты:

  1. Лингвини (длинные макароны) – 300-400 г.
  2. Оливковое масло первого отжима – 1 столовая ложка.
  3. Бекон – 150-200 г.
  4. Лук шалот – 2 шт.
  5. Персик – 1 шт.
  6. Сыр горгонзола – 70 г.
  7. Свежий чабрец – 2 столовые ложки.

Приготовление:

  1. Сначала нарежьте бекон тонкими полосками, лук – полукольцами, а персик – на небольшие кусочки. Также не забудьте приготовить сыр горгонзола.
  2. Большое количество подсоленной воды доведите до кипения и варите в ней лингвине до готовности. После этого следует тщательно слить воду и перемешать макароны с оливковым маслом.
  3. Обжарьте бекон до получения хрустящей корочки, затем добавьте лук и кусочки персика. Жарьте это до готовности.
  4. Теперь объедините все ингредиенты в сковороде: лингвине, беконе, луке и персике. Не забудьте добавить сыр горгонзола, который растает и придаст блюду непревзойденный вкус. Все это украсьте свежим тимьяном.

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