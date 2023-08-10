Как приготовить курицу кари на кокосовом молоке: невероятный рецепт
Имеете слабость к курице и не прочь наслаждаться этим вкусом каждый день? У нас есть увлекательный рецепт кокосовой курицы, который раскроет новую сторону диетического мяса.
Курица карри с кокосовым соусом и овощами – это классическое блюдо индийской кухни, обычно подается с рисом, но также прекрасно годится с ароматным хлебом или буханкой. Рецептом поделился Николай Люлько в своем Instagram.
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Этот рецепт отличается от типичного приготовления курицы карри в Индии благодаря богатому добавлению овощей. Мы настоятельно рекомендуем попробовать этот вариант, поскольку он чрезвычайно вкусен. Время приготовления: 30 минут в расчете на 4 порции блюда.
Рецепт курицы карри с овощами
Ингредиенты:
- 160 г сладкого перца;
- 180 г цуккини;
- 60 г лука;
- 20 г чеснока;
- 30 г корня имбиря;
- 240 г куриного филе или бедра;
- 30 г растительного масла;
- 200 г кокосового молока;
- 40 г листьев кинзы;
- 20 г специй карри;
- черный молотый перец.
Приготовление:
- Нарезайте овощи на кубики и обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с маслом 3-4 минуты, время от времени помешивая.
- Отдельно обжарьте кусочки курицы на разогретой сковороде с растительным маслом. Жарьте 3-4 минуты, добавьте куркуму и соль, перемешайте, затем добавьте овощи.
- Залейте кокосовым молоком, добавьте перец, доведите до кипения на 1-2 минуты. Добавьте листья кинзы, перемешайте и подавайте на стол.
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