Як приготувати курку карі на кокосовому молоці: неймовірний рецепт

Маєте слабкість до курки і не проти насолоджуватися цим смаком щодня? Ми маємо захоплюючий рецепт кокосової курки, який розкриє новий бік дієтичного м'яса.

Курка карі з кокосовим соусом та овочами – це класична страва індійської кухні, зазвичай подається з рисом, але також прекрасно годиться з ароматним хлібом або паляницею. Рецептом поділився Микола Люлько в своєму Instagram.

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Цей рецепт відрізняється від типового приготування курки карі в Індії завдяки багатому додаванню овочів. Ми наполегливо рекомендуємо спробувати цей саме варіант, оскільки він надзвичайно смачний. Час приготування: 30 хвилин з розрахунку на 4 порції страви.

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Рецепт курки карі з овочами

Інгредієнти:

160 г солодкого перцю;

180 г цукіні;

60 г цибулі;

20 г часнику;

30 г кореня імбиру;

240 г курячого філе або стегна;

30 г олії;

200 г кокосового молока;

40 г листя кінзи;

20 г спецій карі;

чорний мелений перець.

Приготування:

Нарізайте овочі на кубики та обсмажуйте на добре розігрітій сковорідці з олією 3-4 хвилини, час від часу помішуючи. Окремо обсмажте шматочки курки на розігрітій сковорідці з олією. Смажте 3-4 хвилини, додайте куркуму та сіль, перемішайте, потім додайте овочі. Залийте кокосовим молоком, додайте перець, доведіть до кипіння на 1-2 хвилини. Додайте листя кінзи, перемішайте та подавайте на стіл.

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