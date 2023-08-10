Як приготувати курку карі на кокосовому молоці: неймовірний рецепт
Маєте слабкість до курки і не проти насолоджуватися цим смаком щодня? Ми маємо захоплюючий рецепт кокосової курки, який розкриє новий бік дієтичного м'яса.
Курка карі з кокосовим соусом та овочами – це класична страва індійської кухні, зазвичай подається з рисом, але також прекрасно годиться з ароматним хлібом або паляницею. Рецептом поділився Микола Люлько в своєму Instagram.
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Цей рецепт відрізняється від типового приготування курки карі в Індії завдяки багатому додаванню овочів. Ми наполегливо рекомендуємо спробувати цей саме варіант, оскільки він надзвичайно смачний. Час приготування: 30 хвилин з розрахунку на 4 порції страви.
Рецепт курки карі з овочами
Інгредієнти:
- 160 г солодкого перцю;
- 180 г цукіні;
- 60 г цибулі;
- 20 г часнику;
- 30 г кореня імбиру;
- 240 г курячого філе або стегна;
- 30 г олії;
- 200 г кокосового молока;
- 40 г листя кінзи;
- 20 г спецій карі;
- чорний мелений перець.
Приготування:
- Нарізайте овочі на кубики та обсмажуйте на добре розігрітій сковорідці з олією 3-4 хвилини, час від часу помішуючи.
- Окремо обсмажте шматочки курки на розігрітій сковорідці з олією. Смажте 3-4 хвилини, додайте куркуму та сіль, перемішайте, потім додайте овочі.
- Залийте кокосовим молоком, додайте перець, доведіть до кипіння на 1-2 хвилини. Додайте листя кінзи, перемішайте та подавайте на стіл.
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