Как приготовить курицу кари на кокосовом молоке: невероятный рецепт

Имеете слабость к курице и не прочь наслаждаться этим вкусом каждый день? У нас есть увлекательный рецепт кокосовой курицы, который раскроет новую сторону диетического мяса.

Курица карри с кокосовым соусом и овощами – это классическое блюдо индийской кухни, обычно подается с рисом, но также прекрасно годится с ароматным хлебом или буханкой. Рецептом поделился Николай Люлько в своем Instagram.

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Этот рецепт отличается от типичного приготовления курицы карри в Индии благодаря богатому добавлению овощей. Мы настоятельно рекомендуем попробовать этот вариант, поскольку он чрезвычайно вкусен. Время приготовления: 30 минут в расчете на 4 порции блюда.

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Рецепт курицы карри с овощами

Ингредиенты:

160 г сладкого перца;

180 г цуккини;

60 г лука;

20 г чеснока;

30 г корня имбиря;

240 г куриного филе или бедра;

30 г растительного масла;

200 г кокосового молока;

40 г листьев кинзы;

20 г специй карри;

черный молотый перец.

Приготовление:

Нарезайте овощи на кубики и обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с маслом 3-4 минуты, время от времени помешивая. Отдельно обжарьте кусочки курицы на разогретой сковороде с растительным маслом. Жарьте 3-4 минуты, добавьте куркуму и соль, перемешайте, затем добавьте овощи. Залейте кокосовым молоком, добавьте перец, доведите до кипения на 1-2 минуты. Добавьте листья кинзы, перемешайте и подавайте на стол.

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