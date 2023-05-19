Как приготовить лазанью на сковородке: рецепт от Клопотенко

Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился легкой версией лазаньи. Блюдо можно приготовить на сковороде всего в нескольких шагах.

В своем Instagram шеф-повар отметил, что не нужно выкладывать слои и выпекать. Достаточно бросить сразу все на сковороду и будет очень вкусно.

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Необходимые ингредиенты:

говяжий фарш – 400-500 г;

листы теста для лазаньи – 5-9 штук;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

оливковое масло (для жарки) – 50 г;

сливочное масло (для жарки) – 100 г;

томаты пелати – 400 г;

томатный сок – 200 мл;

твердый творог;

зубчик чеснока;

соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Нарежьте морковку и луковицу мелкими кубиками и поджарьте на оливковое масло (50 г) и сливочное масло (100 г). Добавьте 1 зубчику чеснока, который нужно измельчить.

2. Когда немного поджарили, добавьте на сковороду 400-500 г говяжьего фарша. Посолите, поперчите.

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3. Прожарьте еще 5-7 минут и добавьте перебитые помидоры пелати (400 г), 200 мл томатного сока и все хорошо перемешайте.

4. Добавьте листы теста для лазаньи, которые нужно поломать и погрузить в соус с помощью лопатки. Готовьте еще около 10 минут или до готовности.

5. Натрите пачку сыра и посыпьте слоем лазанью, накройте крышкой и готовьте еще 7 минут на медленном огне.

Некоторые украинцы возмутились тем, что Клопотенко назвал такое блюдо лазанья. Ведь считают, что ее смысл в слоях и сочетании пасты и соусов болоньезе и бешамеля.

При этом на повара хотели вызвать итальянскую полицию, поскольку, увидев такой рецепт, "умер от инфаркта какой-то итальянец". Также "ножом по сердцу" ломание листьев лазаньи.

Пользователи назвали блюдо похожим на "макароны по-флотски".

Также приготовьте традиционные украинские луковички. Это очень вкусное блюдо с использованием зеленого лука, яиц, муки и простокваши.

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