Як приготувати лазанью на сковорідці: рецепт від Клопотенка

Відомий кулінар Євген Клопотенко поділився легкою версією лазаньї. Страву можна приготувати на сковороді всього за кілька кроків.

У своєму Instagram шеф-кухар зауважив, що не потрібно викладати жодних шарів та випікати. Достатньо кинути одразу все на пательню і буде дуже смачно.

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Необхідні інгредієнти:

яловичий фарш – 400-500 г;

листи тіста для лазаньї – 5-9 штук;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

оливкова олія (для смаження) – 50 г;

вершкове масло (для смаження) – 100 г;

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томати пелаті – 400 г;

томатний сік – 200 мл;

твердий сир;

зубчик часнику;

сіль, перець.

Покроковий рецепт приготування:

1. Наріжте морквину та цибулину дрібними кубиками та підсмажте на суміші оливкової олії (50 г) та вершкового масла (100 г). Додайте 1 зубчику часнику, який потрібно подрібнити.

2. Коли трішки підсмажили, додайте на пательню 400-500 г яловичого фаршу. Посоліть, поперчіть.

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3. Просмажте ще 5-7 хвилин та додайте перебиті томати пелаті (400 г), 200 мл томатного соку та все добре перемішайте.

4. Додайте листи тіста для лазаньї, які треба поламати та занурити в соус за допомогою лопатки. Готуйте ще близько 10 хвилин, або до готовності.

5. Натріть пачку сиру та посипте товстим шаром лазанью, накрийте кришкою та готуйте ще 7 хвилин на повільному вогні.

Деякі українці обурилися тим, що Клопотенко назвав таку страву "лазанья". Адже вважають, що її сенс у шарах та поєднанні пасти і соусів болоньєзе та бешамель.

При цьому на кухаря хотіли викликати італійську поліцію, оскільки, побачивши такий рецепт, десь "помер від інфаркту якийсь італієць". Також "ножем по серцю" ламання листів лазаньї.

Користувачі назвали страву схожою на "макарони по-флотськи".

Також приготуйте традиційні українські цибульники. Це дуже смачна страва з використанням зеленої цибулі, яєць, борошна та кислого молока.

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