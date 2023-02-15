Как приготовить ленивые хачапури с сыром на сковороде

Хотите приготовить сочный хачапур с сыром и не потратить кучу времени на кухне? Тогда этот рецепт точно вам понравится. Для приготовления не требуется духовка – все можно сделать на сковороде. Ленивым рецептом этого блюда поделилась фуд-блогерша Тати Чуднова. Попытайтесь домашние хачапури с сыром и вы точно захотите приготовить их еще не один раз.

Хачапури с сыром на сковороде

Ингредиенты на 2 порции:

Для теста:

Теплый кефир – 140 мл

Желток – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 15 мл (1 ст.л.)

Мука – 250 г

Разрыхлитель – 3 г (0,5 ч.л.)

Сода – 1 г (0,25 ч.л.)

Для начинки:

Сыр сулугуни – 180 г

Яичный белок – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Переходим к приготовлению:

В глубокой миске смешиваем теплый кефир, яичный желток, соль, сахар, растительное масло до однородности.

Смешиваем муку с содой и разрыхлителем. Понемногу всыпаем в кефир и перемешиваем.

Замешиваем тесто руками. Кладем в миску и накрываем пленкой и отправляем отдыхать на 20 мин.

Оставьте тесто под пленкой

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Сыр натираем на терке, добавляем в него белок и соль, перемешиваем. Делим на две части и формируем шарики.

Скрутите сыр в шар

Тесто тоже делим на две части и формируем шарики. Накрываем полотенцем на 5 минут.

Раскатываем тесто занозой, в центр кладем сыр и закручиваем, как хинкали.

Закрутите шар сырого в тесто

Переворачиваем и раскатываем занозой до 20 см в диаметре.

Выпекаем на сковороде с обеих сторон под крышкой на маленьком огне. Смазываем сливочным маслом и угощаемся. Приятного аппетита!

Хачапури с творогом на сковороде готовы

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