Как приготовить нежные рыбные котлеты: самый простой рецепт

Рыба является очень полезным и вкусным продуктом. С помощью рыбного фарша можно приготовить нежные и сочные котлеты, которые подойдут как для обычного обеда, так и для праздничного стола.

Это универсальное блюдо позволяет совмещать рыбу с овощами, крупами и другими видами рыбы, и всегда она будет вкусной. Мы предлагаем вам рецепт вкусных, полезных и сытных котлет из рыбы, которые дадут хорошую мясную конкуренцию.

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Ингредиенты:

500 г речной или морской рыбы;

2 куриных яйца;

2 луковицы;

200 г мякоти батона;

100 мл молока;

Соль и перец по вкусу;

Специи по желанию;

Подготовьте рыбу – отделите филе от головы, плавников и хвоста. Проведите филе и луковицу через мясорубку. Добавьте к полученному фаршу соль, перец и специи по своему вкусу. Замочите мякоть батона в молоке, затем добавьте ее к фаршу. Добавьте яйца в фарш и хорошо перемешайте, чтобы образовался однородный состав.

Сформуйте котлетки из полученной массы и обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета. На это уйдет до 10 минут в зависимости от толщины котлет. Приятного аппетита!

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