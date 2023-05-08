Як приготувати ніжні рибні котлети: найпростіший рецепт

Риба є надзвичайно корисним та смачним продуктом. З використанням рибного фаршу можна приготувати ніжні та соковиті котлети, які підійдуть як для звичайного обіду, так і для святкового столу.

Ця універсальна страва дозволяє поєднувати рибу з овочами, крупами та іншими видами риби, і завжди вона буде смачною. Ми пропонуємо вам рецепт смачних, корисних та ситних котлет з риби, що дадуть гарну конкуренцію м'ясним.

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Інгредієнти:

500 г річкової або морської риби;

2 курячих яйця;

2 цибулини;

200 г м'якоті батона;

100 мл молока;

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Сіль та перець до смаку;

Спеції за бажанням;

Підготуйте рибу – відокремте філе від голови, плавників і хвоста. Проведіть філе та цибулину через м'ясорубку. Додайте до отриманого фаршу сіль, перець і спеції за своїм смаком. Замочіть м'якоть батона в молоці, а потім додайте її до фаршу. Додайте яйця до фаршу та добре перемішайте, щоб утворився однорідний склад.

Сформуйте котлетки з отриманої маси та обсмажте їх на олії до золотистого кольору. На це піде до 10 хвилин, в залежності від товщини котлет. Смачного!

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