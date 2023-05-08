Как приготовить нежные рыбные котлеты: самый простой рецепт
Рыба является очень полезным и вкусным продуктом. С помощью рыбного фарша можно приготовить нежные и сочные котлеты, которые подойдут как для обычного обеда, так и для праздничного стола.
Это универсальное блюдо позволяет совмещать рыбу с овощами, крупами и другими видами рыбы, и всегда она будет вкусной. Мы предлагаем вам рецепт вкусных, полезных и сытных котлет из рыбы, которые дадут хорошую мясную конкуренцию.
Читайте также: Как быстро почистить молодой картофель без ножа: простой лайфхак
Ингредиенты:
- 500 г речной или морской рыбы;
- 2 куриных яйца;
- 2 луковицы;
- 200 г мякоти батона;
- 100 мл молока;
- Соль и перец по вкусу;
- Специи по желанию;
Подготовьте рыбу – отделите филе от головы, плавников и хвоста. Проведите филе и луковицу через мясорубку. Добавьте к полученному фаршу соль, перец и специи по своему вкусу. Замочите мякоть батона в молоке, затем добавьте ее к фаршу. Добавьте яйца в фарш и хорошо перемешайте, чтобы образовался однородный состав.
Сформуйте котлетки из полученной массы и обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета. На это уйдет до 10 минут в зависимости от толщины котлет. Приятного аппетита!
Предлагаем также узнать, как готовить молодой картофель в вине.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!