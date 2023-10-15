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Как приготовить огурцы с морковью и перцем по-канадски: простой рецепт на зиму

Игорь Романько

Как замариновать огурцы с морковью и болгарским перцем по-канадски на зиму

Давайте рассмотрим рецепт консервирования огурцов по-канадски, который вы можете попробовать даже в середине октября, когда основная часть заготовок на зиму уже находится в подвалах и погребах.

Этот рецепт, который был опубликован "Фокус" позволит вам создать вкусные огурцы, которые возможно станут вашим любимым приложением следующего сезона.

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Этот вкусный и легкий способ консервирования огурцов по-канадски может стать интересным дополнением к вашим кулинарным экспериментам, и вы уверенно сможете наслаждаться этими домашними консервами даже в холодное время года.

Ингредиенты (на одну трехлитровую банку):

  • Огурцы.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец – 3 шт.
  • Зелень укропа (по вкусу).
  • Чеснок – 3 зубчика.

Для рассола:

  • Вода – 4 стакана.
  • Сахар – 1,5 стакана.
  • Соль – 0,5 стакана.
  • Уксусная эссенция – 2 столовые ложки.

Приготовление:

  1. Начните с мытья всех овощей. Нарежьте морковь на соломку, очистите перец от семян и сердцевины и нарежьте его на небольшие кусочки. Огурцы также очистите и разрежьте на четыре части. Если огурцы велики, их можно поделить еще и пополам.
  2. На дно трехлитровой банки уложите чеснок, морковь, перец и зелень укропа.
  3. Огурцы, которые вы подготовили раньше, плотно разместите в банке.
  4. Прокипятите рассол, добавьте уксусную эссенцию, затем вылейте его в банку с огурцами.
  5. Закройте банку вскипятите в течение 12 минут для стерилизации.
  6. После стерилизации закройте банку крышкой и дайте ей остыть.
  7. После охлаждения, сохраните банку в прохладном темном месте.

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