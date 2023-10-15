Как приготовить огурцы с морковью и перцем по-канадски: простой рецепт на зиму
Давайте рассмотрим рецепт консервирования огурцов по-канадски, который вы можете попробовать даже в середине октября, когда основная часть заготовок на зиму уже находится в подвалах и погребах.
Этот рецепт, который был опубликован "Фокус" позволит вам создать вкусные огурцы, которые возможно станут вашим любимым приложением следующего сезона.
Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму
Этот вкусный и легкий способ консервирования огурцов по-канадски может стать интересным дополнением к вашим кулинарным экспериментам, и вы уверенно сможете наслаждаться этими домашними консервами даже в холодное время года.
Ингредиенты (на одну трехлитровую банку):
- Огурцы.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец – 3 шт.
- Зелень укропа (по вкусу).
- Чеснок – 3 зубчика.
Для рассола:
- Вода – 4 стакана.
- Сахар – 1,5 стакана.
- Соль – 0,5 стакана.
- Уксусная эссенция – 2 столовые ложки.
Приготовление:
- Начните с мытья всех овощей. Нарежьте морковь на соломку, очистите перец от семян и сердцевины и нарежьте его на небольшие кусочки. Огурцы также очистите и разрежьте на четыре части. Если огурцы велики, их можно поделить еще и пополам.
- На дно трехлитровой банки уложите чеснок, морковь, перец и зелень укропа.
- Огурцы, которые вы подготовили раньше, плотно разместите в банке.
- Прокипятите рассол, добавьте уксусную эссенцию, затем вылейте его в банку с огурцами.
- Закройте банку вскипятите в течение 12 минут для стерилизации.
- После стерилизации закройте банку крышкой и дайте ей остыть.
- После охлаждения, сохраните банку в прохладном темном месте.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!