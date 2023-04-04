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Как приготовить пасху на сырном тесте к Пасхе: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать творожную паску на Пасху 2023

Многие хозяйки ищут идеальный рецепт для праздничного блюда на Пасху, которая наступает перед Светлым Христовым Воскресением. Если вы уже делали заварную паску, которая не черствеет долго, или мягкую и влажную панеттоне, то на этот раз попробуйте пасхальний хлеб на сырном тесте, которым можно побаловать близких.

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Ингредиенты:

  • яйца (4 шт.);
  • мука (240 г);
  • сливочное масло (160 г);
  • сода (0,5 ч. л.);
  • разрыхлитель (2 ч. л.);
  • творог (300 г);
  • соль (щепотка);
  • сахар (250 г);
  • куркума (1 ч. л.);
  • ваниль, изюм, цедра лимона.

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  1. Извлеките все продукты из холодильника вперед, чтобы они стали комнатной температуры;
  2. Процедите муку и разрыхлитель в отдельную миску. Растопите сливочное масло на водяной бане или в микроволновке;
  3. Залейте изюм кипятком и оставьте их на 5 минут. Затем слейте воду и положите их на бумажные полотенца на несколько минут, чтобы они высохли;
  4. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар и щепотку соли (взбейте, чтобы сахар растаял). Добавьте растопленное сливочное масло, ваниль и куркуму;
  5. Для приготовления теста на кисломолочном сыре понадобится мягкий творог с кремовой консистенцией. Если у вас есть сыр, не очень мягкий, его можно измельчить в блендере с небольшим количеством молока. Добавьте творог в яичную массу вместе с цедрой лимона и хорошо перемешайте;
  6. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель к мокрым ингредиентам, постепенно перемешивая до получения однородной массы;
  7. Добавьте изюм и перемешайте еще раз;
  8. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и налейте тесто. Равномерно распределите его в форме;
  9. Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия, в течение 45-50 минут или до готовности. Проверьте готовность с помощью деревянной шпажки: вставьте ее в центр запеканки, если она получится сухой – запеканка готова.

Дайте запеканке немного остыть в форме, а затем извлеките ее из формы. Подавайте теплой со сливочным маслом и медом. Приятного аппетита!

Напомним, что краффин – вкусный десерт, состоящий из слоеного теста и кекса. Обычно его готовят к Пасхе, а главной особенностью является начинка разными ингредиентами (орехи, сухофрукты, цукаты, мак, вишни, творог или джем).

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