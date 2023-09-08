Как приготовить сладкую галету с грушей и творогом: простой рецепт
Как сделать галету с грушей и домашним сыром
Каждый из нас стремится находить способы наслаждаться вкусной едой, не портя свою фигуру. Рецептом сладкой домашней выпечки можно обрадовать как себя, так и близких.
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Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и здорового десерта – сочной галеты с грушей, которую можно включить в рацион любой диеты, пишут в Instagram блоге Dream fit you.
Ингредиенты:
- 180 г кисломолочного творога;
- 90 г сливочного масла;
- 1 яичный желток;
- 1 ложка сахара;
- Цедра одного апельсина;
- 10 г ванильного сахара;
- 150 г муки;
- 2-3 груши.
Приготовление:
- В миске сочетают кисломолочный творог, желток, сахар, муку и цедру апельсина. Все тщательно перемешивают и заворачивают в пищевую пленку. Тесто кладут в холодильник для отдыха.
- Во время отдыха теста готовят груши. Очищенные груши режут тонкими ломтиками.
- Перед подготовкой десерта духовку разогревают до 180 градусов.
- Раскатывают тесто на пергаменте, кладут груши и посыпают корицей. По желанию можно добавить миндальные хлопья. После этого обертывают края теста и отправляют галету в духовку на 20-30 минут.
- Готовый десерт охлаждают, режут на порционные кусочки и подают на стол.
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