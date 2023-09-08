Як приготувати солодку галету з грушою та сиром: простий рецепт

Кожен з нас прагне знаходити способи насолоджуватися смачною їжею, не псуючи свою фігуру. Рецептом солодкої домашньої випічки можна порадувати як себе, так і близьких.

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Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та здорового десерту – соковитої галети з грушею, який можна включити в раціон будь-якої дієти, пишуть в Instagram блозі Dream fit you.

Інгредієнти:

180 г кисломолочного сиру;

90 г вершкового масла;

1 яєчний жовток;

1 ложка цукру;

Цедра одного апельсина;

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10 г ванільного цукру;

150 г борошна;

2-3 груші.

Приготування:

У мисці поєднують кисломолочний сир, жовток, цукор, борошно та цедру апельсина. Все ретельно перемішують і загортають у харчову плівку. Тісто кладуть у холодильник для відпочинку. Під час відпочинку тіста готують груші. Очищені груші ріжуть тонкими скибочками. Перед підготовкою десерту духовку розігрівають до 180 градусів. Розкачують тісто на пергаменті, кладуть груші і посипають корицею. За бажанням можна також додати мигдалеві пластівці. Після цього обгортають краї тіста і відправляють галету в духовку на 20-30 хвилин. Готовий десерт охолоджують, ріжуть на порційні шматочки і подають до столу.

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