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Як приготувати солодку галету з грушою та сиром: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити галету з грушею та домашнім сиром

Кожен з нас прагне знаходити способи насолоджуватися смачною їжею, не псуючи свою фігуру. Рецептом солодкої домашньої випічки можна порадувати як себе, так і близьких.

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Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та здорового десерту – соковитої галети з грушею, який можна включити в раціон будь-якої дієти, пишуть в Instagram блозі Dream fit you.

Інгредієнти:

  • 180 г кисломолочного сиру;
  • 90 г вершкового масла;
  • 1 яєчний жовток;
  • 1 ложка цукру;
  • Цедра одного апельсина;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 150 г борошна;
  • 2-3 груші.

Приготування:

  1. У мисці поєднують кисломолочний сир, жовток, цукор, борошно та цедру апельсина. Все ретельно перемішують і загортають у харчову плівку. Тісто кладуть у холодильник для відпочинку.
  2. Під час відпочинку тіста готують груші. Очищені груші ріжуть тонкими скибочками.
  3. Перед підготовкою десерту духовку розігрівають до 180 градусів.
  4. Розкачують тісто на пергаменті, кладуть груші і посипають корицею. За бажанням можна також додати мигдалеві пластівці. Після цього обгортають краї тіста і відправляють галету в духовку на 20-30 хвилин.
  5. Готовий десерт охолоджують, ріжуть на порційні шматочки і подають до столу.

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