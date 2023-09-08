Як приготувати солодку галету з грушою та сиром: простий рецепт
Кожен з нас прагне знаходити способи насолоджуватися смачною їжею, не псуючи свою фігуру. Рецептом солодкої домашньої випічки можна порадувати як себе, так і близьких.
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Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та здорового десерту – соковитої галети з грушею, який можна включити в раціон будь-якої дієти, пишуть в Instagram блозі Dream fit you.
Інгредієнти:
- 180 г кисломолочного сиру;
- 90 г вершкового масла;
- 1 яєчний жовток;
- 1 ложка цукру;
- Цедра одного апельсина;
- 10 г ванільного цукру;
- 150 г борошна;
- 2-3 груші.
Приготування:
- У мисці поєднують кисломолочний сир, жовток, цукор, борошно та цедру апельсина. Все ретельно перемішують і загортають у харчову плівку. Тісто кладуть у холодильник для відпочинку.
- Під час відпочинку тіста готують груші. Очищені груші ріжуть тонкими скибочками.
- Перед підготовкою десерту духовку розігрівають до 180 градусів.
- Розкачують тісто на пергаменті, кладуть груші і посипають корицею. За бажанням можна також додати мигдалеві пластівці. Після цього обгортають краї тіста і відправляють галету в духовку на 20-30 хвилин.
- Готовий десерт охолоджують, ріжуть на порційні шматочки і подають до столу.
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