Как приготовить сладкую галету с грушей и творогом: простой рецепт

Каждый из нас стремится находить способы наслаждаться вкусной едой, не портя свою фигуру. Рецептом сладкой домашней выпечки можно обрадовать как себя, так и близких.

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Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и здорового десерта – сочной галеты с грушей, которую можно включить в рацион любой диеты, пишут в Instagram блоге Dream fit you.

Ингредиенты:

180 г кисломолочного творога;

90 г сливочного масла;

1 яичный желток;

1 ложка сахара;

Цедра одного апельсина;

10 г ванильного сахара;

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150 г муки;

2-3 груши.

Приготовление:

В миске сочетают кисломолочный творог, желток, сахар, муку и цедру апельсина. Все тщательно перемешивают и заворачивают в пищевую пленку. Тесто кладут в холодильник для отдыха. Во время отдыха теста готовят груши. Очищенные груши режут тонкими ломтиками. Перед подготовкой десерта духовку разогревают до 180 градусов. Раскатывают тесто на пергаменте, кладут груши и посыпают корицей. По желанию можно добавить миндальные хлопья. После этого обертывают края теста и отправляют галету в духовку на 20-30 минут. Готовый десерт охлаждают, режут на порционные кусочки и подают на стол.

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