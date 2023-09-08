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Как приготовить сладкую галету с грушей и творогом: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать галету с грушей и домашним сыром

Каждый из нас стремится находить способы наслаждаться вкусной едой, не портя свою фигуру. Рецептом сладкой домашней выпечки можно обрадовать как себя, так и близких.

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Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и здорового десерта – сочной галеты с грушей, которую можно включить в рацион любой диеты, пишут в Instagram блоге Dream fit you.

Ингредиенты:

  • 180 г кисломолочного творога;
  • 90 г сливочного масла;
  • 1 яичный желток;
  • 1 ложка сахара;
  • Цедра одного апельсина;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 150 г муки;
  • 2-3 груши.

Приготовление:

  1. В миске сочетают кисломолочный творог, желток, сахар, муку и цедру апельсина. Все тщательно перемешивают и заворачивают в пищевую пленку. Тесто кладут в холодильник для отдыха.
  2. Во время отдыха теста готовят груши. Очищенные груши режут тонкими ломтиками.
  3. Перед подготовкой десерта духовку разогревают до 180 градусов.
  4. Раскатывают тесто на пергаменте, кладут груши и посыпают корицей. По желанию можно добавить миндальные хлопья. После этого обертывают края теста и отправляют галету в духовку на 20-30 минут.
  5. Готовый десерт охлаждают, режут на порционные кусочки и подают на стол.

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