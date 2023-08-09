Как приготовить ткемали из слив: Простой рецепт вкусного соуса на зиму

Как сделать ткемали со сливами и карри

Грузинская кухня всегда поражала своим разнообразием и смелыми сочетаниями вкусов. Одним из самых популярных добавок к блюдам являются ткемали – соус из кислых слив, который хозяйки приготовляют на зиму. Главный секрет его вкусности заключается в выборе кислых сортов слив и добавлении ароматных специй: карри, хмели-сунели и кориандра.

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На своей Instagram-странице фудблогерка Диана, известная как smishna_diana, поделилась аутентичным рецептом грузинского соуса ткемали на зиму.

Ингредиенты:

Сливы венгерки – 2 кг

Чеснок – 250 г

Острый перец – 1 шт

Сахар – 2 стакана

Соль – 2 ст. ложки

Томатная паста – 250 г

Приправа карри – 20 г

Хмели-сунели – 10 г

Кориандр – 2 ч. ложки

Приготовление:

Начните с подготовки слив: тщательно промойте их и удалите косточки. Очистите чеснок и добавьте его к сливам вместе с нарезанным перцем. Тщательно смешайте ингредиенты с помощью блендера или мясорубки. К полученной смеси добавьте сахар, соль, томатную пасту, карри, хмели-сунели и кориандр. Всё хорошо перемешайте и разогрейте на огне. Доведите до кипения и варите в течение 20 минут. Горячий соус перелейте в предварительно стерилизованные банки и закройте крышками. Готово!

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