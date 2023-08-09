Як приготувати ткемалі зі слив: Простий рецепт смачного соусу на зиму

Грузинська кухня завжди вражала своєю різноманітністю та сміливими поєднаннями смаків. Одним із найпопулярніших додатків до страв є ткемалі – соус із кислих слив, який господині приготовляють на зиму. Головний секрет його смачності полягає в обиранні кислих сортів слив та додаванні ароматних спецій: карі, хмелі-сунелі та коріандру.

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На своїй Instagram-сторінці фудблогерка Діана, відома як smishna_diana, поділилася аутентичним рецептом грузинського соусу ткемалі на зиму.

Інгредієнти:

Сливи венгерки – 2 кг

Часник – 250 г

Гострий перець – 1 шт

Цукор – 2 склянки

Сіль – 2 ст. ложки

Томатна паста – 250 г

Приправа карі – 20 г

Хмелі-сунелі – 10 г

Коріандр – 2 ч. ложки

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Приготування:

Почніть з підготовки слив: ретельно промийте їх та видаліть кісточки. Очистіть часник та додайте його до слив разом з нарізаним перцем. Ретельно змішайте інгредієнти за допомогою блендера або м'ясорубки. До отриманої суміші додайте цукор, сіль, томатну пасту, карі, хмелі-сунелі та коріандр. Все добре перемішайте і розігрійте на вогні. Доведіть до кипіння та варіть протягом 20 хвилин. Гарячий соус перелийте у попередньо стерилізовані банки та закрити кришками. Готово!

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