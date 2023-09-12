Как приготовить вкусные и пышные яблочные оладьи на кефире: простой рецепт завтрака

Как сделать пышные оладьи с яблоками на кефире

Благодаря этому рецепту вы можете начать свой день с вкуснейших и рыхлых яблочных оладий, независимо от погоды за окном. Это блюдо идеально подходит для завтрака, сочетаясь с любым вашим любимым напитком, будь то кофе, чай, какао или горячий шоколад.

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Рецепт этих замечательных яблочных оладий был предоставлен "Бабушкиными рецептами" и поражает своей простотой и вкусом. С помощью всего одного яблока и стакана кефира вы сможете быстро приготовить вкусные оладьи, которые очень вкусны даже для тех, кто не является большими поклонниками яблок.

Ингредиенты:

Теплый кефир – 250 мл;

Яйцо – 1 шт.;

Сахар – 4-6 столовых ложек;

Мука - 220 г;

Яблоко – 1 шт.;

Соль – щепотка;

Сода – 1/2 чайной ложки.

Способ приготовления:

В миске объедините кефир с яйцом, добавьте сахар и небольшую щепотку соли. Затем хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Добавьте муку и соду в массу и перемешайте, пока не образуется тесто. Яблоко тщательно помойте, а по желанию натрите его на терке и добавьте к тесту. Размешайте все хорошо и дайте тесту отдохнуть в течение 15 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Вылейте ложкой тесто на разогретую сковороду и обжаривайте оладьи с обеих сторон примерно 4-5 минут, пока они не станут золотистого цвета. Переворачивайте оладьи, когда на поверхности появятся пузырьки.

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