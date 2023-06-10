Как приготовить вкусный соус из чесночных стрелок на зиму: простой рецепт

Чеснок является необходимым ингредиентом многих вкусных блюд, например кабачков, запеченных в панировании. Обычно для приготовления используют зубчики чеснока, но выращивающие его самостоятельно знают еще одну вкусную составляющую – чесночные стрелки. Из них можно приготовить много вкуснейших блюд. Мы нашли для вас рецепт вкуснейшего соуса, который можно хранить долго.

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Ингредиенты:

Чесничные стрелки – 150 г;

Масло растительное – 120 г;

Соль, перец – по вкусу;

Лимонная кислота – 1 чайная ложка.

Моем чесночные стрелки и просушиваем их. Удаляем жесткую часть и семенную коробочку. Нарезаем их ножом на мелкие кусочки. Переводим в чашу блендера вместе с растительным маслом. Взбиваем массу до однородности с помощью блендера. Добавляем специи и лимонную кислоту. Снова взбиваем массу блендером до получения однородного соуса.

Переводим полученный соус в любую удобную емкость, в которой его удобно замораживать. Рекомендуется использовать одноразовые соусницы по совету автора рецепта. Сохраняйте их или ешьте сразу и наслаждайтесь невероятным вкусом этого соуса. Приятного аппетита!

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