Как продлить жизнь наушникам: 7 простых советов

Что сделать, чтобы беспроводные и проводные наушники прослужили дольше

Наушники могут прослужить значительно дольше остальной техники. Если один раз купить качественные наушники, они будут издавать хороший звук долгие годы. Устареть могут некоторые технологии и дизайн, но звучание останется таким же, если следовать некоторым советам.

Хотя производители обычно указывают средний срок эксплуатации от 3 до 5 лет, сломаться или потерять внешний вид наушники могут быть значительно раньше. Поэтому за наушниками следует уметь правильно ухаживать, как и за любой другой техникой.

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7 советов, которые продлят жизнь наушников

Всегда аккуратно скручивайте проволоку. Современные наушники, имеющие отсоединяемый кабель, делают его замену достаточно простой. Но если кабель не отсоединяется, то с ним следует следить лучше. Часто провода спутываются, если просто бросить наушники в сумку или в карман. Чтобы этого избежать, можно приобрести специальный зажим или держатель для проводов, но при этом нельзя слишком сильно натягивать провод; Укрепите штекер. Эту часть проволоки чаще всего дёргают, когда присоединяют и отключают от разъема. В полноразмерных наушниках места соединения обычно защищены лучше, но на бюджетных моделях такой защиты нет. Чтобы защитить штекер, можно воспользоваться обычной пружинкой, термоусадкой или специальной насадкой; Храните наушники в отдельном месте или в чехле. Лучше, если у вас есть специальный мешочек или кейс для хранения. Это поможет, если вы часто носите наушники с собой. Чехол защитит наушники от пыли, механических повреждений и даже ушибов. Наушники, которые вы используете дома, следует хранить на подставке, чтобы они не мешали на столе, а вы не могли их случайно сбросить; Регулярно очищайте наушники. Для очистки корпуса хватит простой влажной ткани, а чтобы избавиться от более устойчивых загрязнений, смочите ее в мыльном растворе. Важно, чтобы влага не попала внутрь конструкции. Кожаные вставки не следует протирать перекисью водорода или спиртом. Съемные силиконовые вкладыши лучше мыть в мыльном растворе, после чего хорошо просушив их. Сеточку динамика можно чистить с помощью зубочистки или ватной палочки, или отдельно, если она съемная; Замените потрескавшиеся и поврежденные элементы. Часто достаточно заменить только амбушуру, часто ее делают из искусственной кожи, которая со временем может потрескаться, раскрошиться или порваться. Запасные части можно поискать как у производителя наушников, так и на рынке подержанных вещей; Ухаживайте за амбушюрами. Чтобы не появилась потребность в полной замене, следует использовать средства по уходу за искусственной кожей, например специальный кондиционер. Приобрести таковые можно в магазинах, но лучше сначала попробовать обработать небольшой участок. Некоторые бренды даже выпускают фирменные средства по уходу. Такую процедуру следует делать не более 1-2 раз в год; Храните аккумулятор. Это главный минус беспроводных наушников. С течением времени батарея постепенно теряет свои свойства. Рекомендации по продлению срока службы такие же, как и для смартфона. Не следует держать наушники разряженными длительно. Рано или поздно любой аккумулятор отслужит свое. В этом случае можно либо заменить батарею в сервисном центре, либо приобрести новые наушники.

Напомним, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это осторожно, чтобы не повредить его. Ранее мы также писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее.

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