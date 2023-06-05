Как самостоятельно определить размер субсидии: пошаговая инструкция

С начала июня в Украине произошло значительное увеличение тарифов на электроэнергию, что привело к росту среднемесячных платежей за освещение на 250 гривен. Это повлияет на количество граждан, нуждающихся в государственной помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг, и поэтому важно знать, как самостоятельно рассчитать размер надлежащей субсидии.

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Министерство социальной политики предоставило информацию о процедуре расчета субсидии. Суть состоит в том, что размер субсидии определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг по социальным нормам и суммой обязательных платежей. Для этого необходимо найти второй показатель и вычесть его от общей суммы платежа за жилищно-коммунальные услуги. Полученная разница будет являться суммой субсидии.

Размер государственного пособия исчисляется индивидуально для каждой семьи с учетом двух факторов: состава семьи и ее среднемесячного общего дохода. По этим показателям можно самостоятельно рассчитать размер положенной субсидии.

Вот алгоритм расчета:

Определите среднемесячный общий доход домохозяйства. Разделите полученный доход на количество людей в семье. Найдите соотношение между суммой дохода и прожиточным минимумом (на 1 января текущего года). Разделите полученное значение на 2. Умножьте на 15%. Переведите сумму в гривне, умножив на среднемесячный общий доход. Вычтите эту сумму от общей стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Давайте рассмотрим пример семьи, состоящей из отца, матери и ребенка. Родители имеют работу и получают по 7500 гривен в месяц (совокупный доход 15000 гривен). Доход на одного члена семьи составляет 5000 гривен (15000 разделить на 3). Далее необходимо найти соотношение: прожиточный минимум на 1 января 2023 составляет 2 589 гривен. Разделим 5 000 на 2 589 и получим 1,93.

Полученное значение снова разделяем на 2 и получаем 0,96. Теперь необходимо определить процент обязательного платежа: 0,96 поделено на 15% равно 14%. Поэтому платеж, который семья должна оплатить, составляет 15000 разделить на 0,14 гривен, то есть 2100 гривен.

Это означает, что если стоимость жилищно-коммунальных услуг для этой семьи превышает 2 100 гривен, остальная сумма будет покрыта государством. Следует отметить, что субсидия назначается только семьям, которые тратят на коммунальные услуги более 15% своего дохода.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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