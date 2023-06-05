Як самостійно визначити розмір субсидії: покрокова інструкція

З початку червня в Україні відбулося значне збільшення тарифів на електроенергію, що призвело до зростання середньомісячних платежів за освітлення на 250 гривень. Це вплине на кількість громадян, які потребують державної допомоги для оплати житлово-комунальних послуг, і тому важливо знати, як самостійно розрахувати розмір належної субсидії.

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Міністерство соціальної політики надало інформацію щодо процедури розрахунку субсидії. Суть полягає в тому, що розмір субсидії визначається як різниця між вартістю комунальних послуг за соціальними нормами і сумою обов'язкових платежів. Для цього необхідно знайти другий показник і відняти його від загальної суми платежу за житлово-комунальні послуги. Отримана різниця буде сумою субсидії.

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Розмір державної допомоги обчислюється індивідуально для кожної сім'ї з урахуванням двох факторів: складу сім'ї та її середньомісячного загального доходу. За цими показниками можна самостійно розрахувати розмір належної субсидії.

Ось алгоритм розрахунку:

Визначте середньомісячний загальний дохід домогосподарства. Розділіть отриманий дохід на кількість людей у сім'ї. Знайдіть співвідношення між сумою доходу та прожитковим мінімумом (на 1 січня поточного року). Розділіть отримане значення на 2. Помножте на 15%. Переведіть отриману суму в гривні, помноживши на середньомісячний загальний дохід. Відніміть цю суму від загальної вартості житлово-комунальних послуг.

Давайте розглянемо приклад сім'ї, яка складається з батька, матері і дитини. Батьки мають роботу і отримують по 7 500 гривень на місяць (сукупний дохід 15 000 гривень). Дохід на одного члена сім'ї становить 5 000 гривень (15 000 поділити на 3). Далі необхідно знайти співвідношення: прожитковий мінімум на 1 січня 2023 року складає 2 589 гривень. Поділимо 5 000 на 2 589 і отримаємо 1,93.

Отримане значення знову розділяємо на 2 і отримуємо 0,96. Тепер необхідно визначити відсоток обов'язкового платежу: 0,96 поділено на 15% дорівнює 14%. Тому платіж, який сім'я повинна оплатити, становить 15 000 поділити на 0,14 гривень, тобто 2 100 гривень.

Це означає, що якщо вартість житлово-комунальних послуг для цієї сім'ї перевищує 2 100 гривень, решта суми буде покрита державою. Варто зауважити, що субсидія призначається лише сім'ям, які витрачають на комунальні послуги понад 15% свого доходу.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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