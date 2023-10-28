Как сделать лучшую намазку для бутербродов за 3 минуты: простой рецепт

Как сделать намазку для бутербродов из плавленого сыра, чеснока, моркови и вареных яиц

Вкусный и быстрый перекус хлеб готовится всего за 3 минуты. Для его приготовления вам понадобятся доступные ингредиенты: морковь, сыр, вареные яйца и чеснок.

Результат выглядит привлекательно, но главное – это вкус и польза для организма. Простым и быстрым рецептом поделились на сайте gospodynka.com.

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Ингредиенты:

Плавленый сырок – 1 штука (около 100 г). Вареные яйца – 2 штуки. Средние моркови – 2 штуки. Чеснок – 1-2 зубка. Соль – по вкусу. Сметана или майонез – 2 столовые ложки.

Приготовление:

Натрите морковь на терке. Смажьте терку растительным маслом и натрите плавленый творожок. Также натрите вареные яйца и добавьте их в массу. Добавьте выжатый чеснок, сметану или майонез и соль по вкусу. Перемешайте всё хорошо. Смажьте эту смесь на хлеб и украсьте зеленью.

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