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Как сделать лучшую намазку для бутербродов за 3 минуты: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать намазку для бутербродов из плавленого сыра, чеснока, моркови и вареных яиц

Вкусный и быстрый перекус хлеб готовится всего за 3 минуты. Для его приготовления вам понадобятся доступные ингредиенты: морковь, сыр, вареные яйца и чеснок.

Результат выглядит привлекательно, но главное – это вкус и польза для организма. Простым и быстрым рецептом поделились на сайте gospodynka.com.

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Ингредиенты:

  1. Плавленый сырок – 1 штука (около 100 г).
  2. Вареные яйца – 2 штуки.
  3. Средние моркови – 2 штуки.
  4. Чеснок – 1-2 зубка.
  5. Соль – по вкусу.
  6. Сметана или майонез – 2 столовые ложки.

Приготовление:

  1. Натрите морковь на терке.
  2. Смажьте терку растительным маслом и натрите плавленый творожок.
  3. Также натрите вареные яйца и добавьте их в массу.
  4. Добавьте выжатый чеснок, сметану или майонез и соль по вкусу. Перемешайте всё хорошо.
  5. Смажьте эту смесь на хлеб и украсьте зеленью.

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