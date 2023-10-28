Як зробити найкращу намазку для бутербродів за 3 хвилини: простий рецепт

Смачний і швидкий перекус на хліб готується всього за 3 хвилини. Для його приготування вам знадобляться доступні інгредієнти: морква, плавлений сир, варені яйця та часник.

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Результат виглядає привабливо, але головне – це смак і користь для організму. Простим та швидким рецептом поділились на сайті gospodynka.com.

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Інгредієнти:

Плавлений сирок - 1 штука (близько 100 г). Варені яйця - 2 штуки. Середні моркви - 2 штуки. Часник - 1-2 зубки. Сіль - за смаком. Сметана або майонез - 2 столові ложки.

Приготування:

Натріть моркву на терці. Змастіть терку рослинною олією і натріть плавлений сирок. Також натріть варені яйця та додайте їх до маси. Додайте витиснутий часник, сметану або майонез і сіль за смаком. Перемішайте все добре. Намажте цю суміш на хліб і прикрасьте зеленню.

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