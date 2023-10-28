Как сделать лучшую намазку для бутербродов за 3 минуты: простой рецепт
Вкусный и быстрый перекус хлеб готовится всего за 3 минуты. Для его приготовления вам понадобятся доступные ингредиенты: морковь, сыр, вареные яйца и чеснок.
Результат выглядит привлекательно, но главное – это вкус и польза для организма. Простым и быстрым рецептом поделились на сайте gospodynka.com.
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Ингредиенты:
- Плавленый сырок – 1 штука (около 100 г).
- Вареные яйца – 2 штуки.
- Средние моркови – 2 штуки.
- Чеснок – 1-2 зубка.
- Соль – по вкусу.
- Сметана или майонез – 2 столовые ложки.
Приготовление:
- Натрите морковь на терке.
- Смажьте терку растительным маслом и натрите плавленый творожок.
- Также натрите вареные яйца и добавьте их в массу.
- Добавьте выжатый чеснок, сметану или майонез и соль по вкусу. Перемешайте всё хорошо.
- Смажьте эту смесь на хлеб и украсьте зеленью.
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