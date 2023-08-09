Как сделать оладьи и блины вкуснее и не заляпаться топингами: интересный лайфхак

Как приготовить оладьи и блины с начинкой внутри

Речь пойдет о дополнительных соусах, которые часто применяются для поливки готовых блинчиков и оладий. Это особенно полезный подход, если вы хотите уменьшить содержание сахара в рецепте.

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Многие фудблогеры рекомендуют этот трюк, особенно для родителей маленьких детей, пишет Shuba. Используя такой метод, вы сможете избежать грязи и неудобств, иногда возникающих при применении шоколадных паст, меда, варенья и других приложений после приготовления блинов и оладий.

Чтобы сделать приготовление блинов еще быстрее, следует приготовить сухую смесь заранее и хранить ее в герметичном контейнере.

Важно заметить, что дополнительные ингредиенты используются при жарке, а не накладываются сверху после готовности.

Если вы хотите использовать фрукты или ягоды в блинах, вам следует их тщательно растереть, смешать с небольшим количеством йогурта или сметаны, а затем добавлять к тесту прямо на сковороде.

Чтобы выполнить этот лайфхак, достаточно обжарить оладьи или маленькие блины с одной стороны, перевернуть их, добавить выбранную приправу по вкусу и снова перевернуть. Важно обратить внимание на консистенцию соусов – они должны быть достаточно редкими или густыми в соответствии с вашими предпочтениями.

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