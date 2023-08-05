Как сделать салат с жареным на гриле арбузом: нестандартный рецепт
Как приготовить салаты с жареным арбузом
Начало арбузного сезона обычно приходится на середину августа, но уже сейчас на прилавках магазинов и рынков можно обнаружить эти сочные плоды позднего лета.
Чтобы нынешний сезон арбузов стал для вас особенным и незабываемым, мы хотим предложить интересный рецепт, который поможет раскрыть вкусовые свойства этой сладкой ягоды, пишет Таблоид Волыни.
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Один из таких рецептов – это салат-закуска с жареным арбузом. Для его приготовления вам понадобится:
Ингредиенты:
- 8 ломтиков арбуза без косточек;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 5 чайных ложек сока лайма;
- 5 ломтиков сыра Фета (чуть больше 100 грамм);
- горсть свежих листьев мяты;
- 3 чашки зелени (рукола, латук, кресс-салат);
- соль и перец – по вкусу;
- жареные семена тыквы.
Приготовление:
- Положите просушенные бумажным полотенцем кусочки арбуза на раскаленный гриль. Обжаривайте их с одной стороны в течение двух минут, не переворачивая.
- Подготовьте зелень, перемешав ее с двумя ложками лаймового сока, оливковым маслом и щепоткой соли.
- Выложите зелень на большое блюдо, а сверху положите кусочки арбуза из гриля, чтобы жареная сторона была сверху.
- Добавьте сыр Фета и несколько арбузных кусочков.
- Полите все сверху остатками сока лайма, а также добавьте немного соли и перца по вкусу.
- Завершите приготовление, украсив салат свежей мятой и семенами тыквы.
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