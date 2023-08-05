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Как сделать салат с жареным на гриле арбузом: нестандартный рецепт

Игорь Романько

Как приготовить салаты с жареным арбузом

Начало арбузного сезона обычно приходится на середину августа, но уже сейчас на прилавках магазинов и рынков можно обнаружить эти сочные плоды позднего лета.

Чтобы нынешний сезон арбузов стал для вас особенным и незабываемым, мы хотим предложить интересный рецепт, который поможет раскрыть вкусовые свойства этой сладкой ягоды, пишет Таблоид Волыни.

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Один из таких рецептов – это салат-закуска с жареным арбузом. Для его приготовления вам понадобится:

Ингредиенты:

  • 8 ломтиков арбуза без косточек;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 5 чайных ложек сока лайма;
  • 5 ломтиков сыра Фета (чуть больше 100 грамм);
  • горсть свежих листьев мяты;
  • 3 чашки зелени (рукола, латук, кресс-салат);
  • соль и перец – по вкусу;
  • жареные семена тыквы.

Приготовление:

  1. Положите просушенные бумажным полотенцем кусочки арбуза на раскаленный гриль. Обжаривайте их с одной стороны в течение двух минут, не переворачивая.
  2. Подготовьте зелень, перемешав ее с двумя ложками лаймового сока, оливковым маслом и щепоткой соли.
  3. Выложите зелень на большое блюдо, а сверху положите кусочки арбуза из гриля, чтобы жареная сторона была сверху.
  4. Добавьте сыр Фета и несколько арбузных кусочков.
  5. Полите все сверху остатками сока лайма, а также добавьте немного соли и перца по вкусу.
  6. Завершите приготовление, украсив салат свежей мятой и семенами тыквы.

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