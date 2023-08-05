Як зробити салат зі смаженим на грилі кавуном: нестандартний рецепт
Початок кавунового сезону зазвичай припадає на середину серпня, але вже зараз на прилавках магазинів і ринків можна знайти ці соковиті плоди пізнього літа.
Щоб цьогорічний сезон кавунів став для вас особливим і незабутнім, ми хочемо запропонувати цікавий рецепт, який допоможе розкрити смакові властивості цієї солодкої ягоди, пише Таблоїд Волині.
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Один із таких рецептів – це салат-закуска зі смаженим кавуном. Для його приготування вам знадобиться:
Інгредієнти:
- 8 скибочок кавуна без кісточок;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 5 чайних ложок соку лайма;
- 5 скибочок сиру Фета (трохи більше 100 грам);
- жменя свіжого листя м’яти;
- 3 чашки зелені (рукола, латук, крес-салат);
- сіль та перець - за смаком;
- смажене насіння гарбуза.
Приготування:
- Покладіть просушені паперовим рушником шматочки кавуна на розжарений гриль. Обсмажуйте їх з одного боку протягом двох хвилин, не перевертаючи.
- Підготуйте зелень, перемішавши її з двома ложками лаймового соку, оливковою олією та дрібкою солі.
- Викладіть зелень на велике блюдо, а зверху покладіть шматочки кавуна з гриля, щоб смажена сторона була зверху.
- Додайте сир Фета і кілька кавунових шматочків.
- Полийте все зверху залишками соку лайма, а також додайте трохи солі та перцю за смаком.
- Завершіть приготування, прикрасивши салат свіжою м’ятою та гарбузовим насінням.
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