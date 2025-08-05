Как сэкономить на услуге

Украинцы получили возможность оплачивать услуги по распределению природного газа с помощью средств, накопленных на карте в рамках государственной программы "Национальный Кэшбэк". Инициатива направлена на экономию средств в семейном бюджете, ведь позволяет ежемесячно возвращать до 3 тысяч гривен за покупки украинских товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского филиала "Газсети" на странице в соцсети Facebook. Программа "Национальный Кэшбэк", которая начала действовать осенью 2024 года, предусматривает возврат 10% стоимости товаров и услуг, произведенных в Украине. Чтобы участвовать, нужно открыть специальную карточку — физическую или виртуальную, производить расчеты за украинские товары, и накопленные средства будут поступать на отдельный счет.

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Пользователи программы могут использовать эти средства для оплаты коммунальных услуг. В частности, в "Газсети" объяснили, как рассчитаться за распределение газа: нужно зайти в личный кабинет на сайте, нажать кнопку "Оплатить", выбрать карту "Нацкешбек" и ввести ее реквизиты. После подтверждения транзакция будет завершена.

Обращают внимание, что оплату за распределение газа следует производить до 20 числа того месяца, в котором была предоставлена услуга. Например, за август – до 20 августа.

В компании призывают проводить платежи онлайн, без очередей, поддерживая одновременно украинских производителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам перечислят платежки за свет.

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