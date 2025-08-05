Розподіл газу: як заощадити на послузі

Українці отримали можливість оплачувати послуги з розподілу природного газу за допомогою коштів, накопичених на картці в рамках державної програми "Національний кешбек". Ініціатива спрямована на економію коштів у сімейному бюджеті, адже дозволяє щомісяця повертати до 3 тисяч гривень за покупки українських товарів.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської філії "Газмережі" на сторінці у соцмережі Facebook. Програма "Національний кешбек", яка почала діяти восени 2024 року, передбачає повернення 10% вартості товарів і послуг, виготовлених в Україні. Щоб брати участь, потрібно відкрити спеціальну картку — фізичну або віртуальну, здійснювати розрахунки за українські товари, і накопичені кошти надходитимуть на окремий рахунок.

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Користувачі програми можуть використовувати ці кошти для оплати комунальних послуг. Зокрема, у "Газмережі" пояснили, як розрахуватися за розподіл газу: потрібно зайти в особистий кабінет на сайті, натиснути кнопку "Оплатити", обрати картку "Нацкешбек" і ввести її реквізити. Після підтвердження транзакція буде завершена.

Звертають увагу, що оплату за розподіл газу слід здійснювати до 20 числа того місяця, у якому була надана послуга. Наприклад, за серпень — до 20 серпня.

У компанії закликають проводити платежі онлайн, без черг, підтримуючи водночас українських виробників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям перерахують платіжки за світло.

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