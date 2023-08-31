Как снизить расход топлива на авто: действенные способы

Из-за роста стоимости топлива для водителей все более актуальным становится вопрос экономии бензина и дизеля во время езды на автомобиле. Есть простые и безопасные лайфхаки, которые помогут экономить топливо.

Об этом сообщили в Pixel. Автомобиль может меньше потреблять топлива, если выбрать определенный стиль вождения.

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Выбор оптимальной скорости

Запомните понятие "крейсерская скорость" - это скорость, при которой транспортное средство потребляет минимум горючего. Для легковых автомобилей это обычно 90-100 километров в час. Соблюдение этой скорости на трассе может существенно снизить расход топлива. Следует помнить, что этот метод следует применять только на дорогах вне населенных пунктов.

Осторожный стиль вождения

Резкие маневры, внезапные торможения и постоянные обгоны приводят к более высокому расходу топлива. Выберите более осторожный и аккуратный стиль вождения, что не только снизит расход топлива, но и положительно повлияет на безопасность дорожного движения.

Уберите лишние вещи из багажника

Вес автомобиля непосредственно влияет на расход топлива. Убедитесь, что вы не перегружаете багажник ненужными вещами. Если у вас есть лишний багаж, в том числе инструменты, которые не планируете использовать в дороге, заберите их из багажника – это позволит снизить расход топлива.

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