Как собственноручно сделать свечу, если дома нет воска: полезный лайфхак
В условиях войны и постоянных отключений электроэнергии свечи стали незаменимым атрибутом в каждом доме. Если у вас в доме неожиданно выключили свет, а дома нет ни одной свечи, то можно легко сделать свечу своими руками даже без воска.
Такая свеча производится из подручных средств и является простым способом осветить помещение на случай экстренного отключения света. К тому же этот лайфхак уже стал популярен в сети, а самодельные свечи стали элементами интерьера во многих домах украинцев.
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Для того чтобы собственноручно сделать свечу, нужны всего 3 вещи:
- растительное масло;
- любая емкость нужного размера;
- бинт.
Лучше использовать рафинированное масло. Отрежьте 10 сантиметров бинта и сверните его в плотную трубку, чтобы сделать фитиль. Положите его в емкость, какой может быть стакан или консервная банка, и залейте растительным маслом. Все. Свеча готова.
Самодельную свечу можно сделать очень хорошей, если выбрать правильную тару. К примеру, хорошая свеча выйдет из подсолнечного масла и мандарина, а для этого способа не понадобится даже фитиль.
Чтобы сделать свечу из мандарина, разрежьте его и извлеките мякоть так, чтобы сохранить стержень посередине. "Чашу" из мандариновой кожуры наполните растительным маслом, а стержень подожгите. Креативная и ароматная свеча готова в считанные минуты.
Раньше мы писали об интересном лайфхаке от корейцев, чтобы дома всегда пахло свежестью.
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