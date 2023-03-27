Как сварить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались

На Пасху украинцы обычно пекут кулич и красят яйца – это два блюда, которые являются непременными атрибутами пасхальной корзины. UAportal предлагает узнать, как сварить яйца правильно, чтобы во время приготовления скорлупа осталась целой и чтобы пасхальные яйца были "крепкими".

Первое правило удачной варки – это температура яиц. Перед варкой их обязательно нужно вытащить из холодильника, а затем еще и положить в теплую воду, чтобы они немного "согрелись".

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Еще один способ – перед варкой тупой конец яйца прокалывают иглой или специальным пикером, однако это дело может закончиться тем, что яйцо потрескается еще до варки.

Варить яйца на Пасху лучше в толстостенной кастрюльке с толстым дном, яйца заливают водой так, чтобы они были полностью погружены в жидкость, а варить нужно на среднем огне, чтобы они равномерно нагревались.

Еще один лайфхак – когда будете варить яйца, то всыпьте в воду столовую ложку соли.

Некоторые опытные кулинары советуют в кастрюльку, где будут вариться яйца, положить несколько спичек без "зажигательной головки", или деревянные зубочистки - таким образом предотвращает прямой контакт яиц с горячим дном кастрюли.

А еще в воду, где варятся яйца, кладут кусочки лимона. Лимонный сок предотвращает треск скорлупок. А еще – после варки яйца будут легче чиститься.

Раньше мы писали о том, почему категорически нельзя переваривать яйца.

Предлагаем узнать способ, как сварить яйца на Пасху в вине.

А еще напомним рецепт кулича, с которым справится и начинающий.

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