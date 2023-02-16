Как убрать лишний лед с морозилки, чтобы не повредить холодильник

Холодильник и морозильник это две отдельные части одного прибора, поэтому они требуют разного обслуживания. В старых моделях морозильников часто происходит накопление лишнего льда, что влияет на плохую работу всего холодильника.

Если не ухаживать за морозильной камерой должным образом, ледяные прослои могут испортить ее. Впрочем, убирать лед нужно правильно, чтобы не повредить морозилку и холодильник.

Причинами лишнего льда могут быть неисправный вентилятор или слишком большое количество влаги. Также неправильное открывание дверцы может повлечь разгерметизацию и привести к чрезмерному льду.

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Как только образуется большое количество льда, система охлаждения перестает работать. Поэтому продукты могут испортиться.

Чтобы избежать образования льда, нужно аккуратно разлагать продукты в морозильной камере, периодически проверять уплотнитель и не держать дверцу морозилки долго открытой.

Впрочем, если лишний лед уже образовался, нужно отключить холодильник от сети и подождать, пока он оттает. Тогда можно будет убрать излишнюю воду и очистить морозильную камеру.

Ни в коем случае не стоит пытаться отлупить куски льда острыми предметами, иначе вы можете повредить морозильную камеру.

Напомним, ранее мы рассказывали, как очистить холодильник от наклеек и следов магнитов, воспользовавшись действенными лайфхаками.

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