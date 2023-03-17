Как убрать неприятный запах канализации и мочи в туалете за 5 минут

Как устранить запах канализации и мочи в туалете

Частой проблемой в туалете является стойкий неприятный запах, но его можно легко преодолеть. Если его не преодолеть, то они распространятся на коридор или кухню.

Рекомендуем способы, как легко устранить проблему. Для этого нужно прибегнуть к нескольким простым устройствам.

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Причины возникновения они канализации

Распространенными причинами они в туалете являются:

неправильный монтаж канализационной системы;

протекание, засор;

проблемы с вентиляционной системой

Чтобы определить точную причину, следует вызвать сантехнику. Также нужно регулярно тщательно убирать в туалете, проветривать уборную и прочищать вытяжку.

Проверенные средства, чтобы убрать вонь в туалете

Сначала подготовьте специальные средства по уходу за унитазом. Вы можете использовать хлорку, которая эффективно отмоет загрязнение и уберет запахи. Также можете в магазине приобрести моющие и дезинфицирующие средства с разными ароматизаторами.

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Используйте специальные гелевые блоки для унитаза. Жидкость дезинфицирует сантехнику и оставит приятный аромат.

Купите освежитель воздуха. Распыляйте регулярно сами или поставьте автоматический освежитель.

Народные средства для борьбы с неприятными запахами

Несколько таблеток активированного угля положите в емкость и поставьте в туалете. Оно будет втягивать вонь. Подобный эффект оказывает сода.

Для приятного запаха в комнате также удобно оставить горстку кофе, апельсиновую корку или салфетку, смоченную вашим любимым эфирным маслом.

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Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину. Предлагаем также прочесть, как канализацию поможет прочистить велосипедный насос и строительный нейлоновый хомут.

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